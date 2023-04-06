В Кремле объяснили размещение ядерного оружия в Белоруссии

НАТО расширяется в сторону границы России. Не Россия приближается своей инфраструктурой военной к границам НАТО. Это движение доставляет нам хлопоты и переживания за нашу безопасность. Естественно, мы принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить и каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ для того, чтобы снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте, — заявил Песков.