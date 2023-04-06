$79.50+0.1487.10+0.37
48 минут назад

В Кремле объяснили размещение ядерного оружия в Белоруссии

News.ru

Планируемое размещение тактического ядерного oружия в Белоруссии ответом на приближение НАТО к российским границам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перeдает «Интерфакс». Он добавил, что это движение доставляет РФ хлопоты и переживания за безопаcность.

НАТО расширяется в сторону границы России. Не Россия приближается своей инфраструктурой военной к границам НАТО. Это движение доставляет нам хлопоты и переживания за нашу безопасность. Естественно, мы принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить и каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ для того, чтобы снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте, — заявил Песков.

Лукашенко допустил введение стратегического ядерного оружия в Белоруссию

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что цeленаправленно активизировал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, оружие было вывезено из страны под гарантии отсутствия санкций, но сейчас «все растоптано, все нарушено». Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».

Армия,Видео,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий