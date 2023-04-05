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7 минут назад

Путин пожелал удачи послу США в России

Елена Прошина

Во время вручения верительных грамот послов иностранных государств в Кремле президент РФ Владимир Путин пожелал удачи послу США в России, а также её англоязычным коллегам. Об этом сообщает «Вы слушали маяк».

«Всего хорошего! All the best!», – сказал он в завершении церемонии.

Напомним, что во время церемонии президент принял верительные грамоты у новых послов иностранных государств, среди которых были дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии. Во время своей речи Путин выразил надежду, что работа дипломатов в России будет интересной.

«Надеюсь, что работа в России будет интересной для вас с профессиональной точки зрения, позволит лучше узнать нашу страну, глубже познакомиться с ее историей, культурой, и будет направлена на разрешение тех проблем, перед которыми стоит весь мир. Перед которыми стоит и наша страна», – заявил он.

Ранее президент также оценил отношения между Россией и Сирией.

Политика,Видео,Владимир Путин,ЕС,
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