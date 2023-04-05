«Надеюсь, что работа в России будет интересной для вас с профессиональной точки зрения, позволит лучше узнать нашу страну, глубже познакомиться с ее историей, культурой, и будет направлена на разрешение тех проблем, перед которыми стоит весь мир. Перед которыми стоит и наша страна», – заявил он.