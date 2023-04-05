Путин назвал надежного партнера России

Во время вручения верительных грамот послов иностранных государств в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что Сирия является надёжным партнером и союзником России как на международной арене, так и в арабском регионе. Об этом сообщает ТАСС.

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«Сирия – наш надежный партнер, союзник в арабском мире и на международной арене в целом. Россия помогла сирийскому народу в трудную минуту отстоять суверенитет и независимость перед лицом агрессии международных террористов», – заявил он.

Путин также добавил, что Россия и дальше будет оказывать поддержку Сирии в восстановлении после землетрясений и делах внутренней политики. Президент напомнил, что после разрушительного землетрясения в феврале 2023 года Россия сразу же отправила в Сирию своих опытных спасателей и грузы с гуманитарной помощью.