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33 минуты назад

МИД назвал спекуляцией резолюцию парламента Франции о «голодоморе» на Украине

Илья Родин

езолюция Национального собрания Франции о «голодоморе» на Украине является очередным примером спекуляций со стороны властей республики, предназначенных для убеждения граждан в необходимости военных поставок Киеву, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Захарова прокомментировала французскую резолюцию о "голодоморе"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что накануне парламент Франции принял резолюцию о признании голодомора 1932-1933 гг. в СССР «геноцидом украинского населения».

Захарова подчеркнула, что решение было принято на фоне «антироссийских веяний политического истеблишмента и парламентариев недружественных стран».

По ее оценке, европейские оппоненты снова продемонстрировали свое двуличие и русофобию, предприняли попытку «поделить» общую трагедию народов СССР по национальному признаку.

Дипломат напомнила, что во время голодомора пострадали не только украинцы, но и киргизы, казахи, русские, белорусы.

Попытки французских парламентариев приравнять голод 30-х гг. XX века к Холокосту и геноциду в Руанде выглядят цинично, но вполне соответствуют традициям двойных стандартов западных государств, уточнила Захарова.

Европарламент признал «голодомор» геноцидом украинцев

Представитель МИД резюмировала, что акция Парижа фактически является наглядным примером того, на что готова идти Франция, чтобы убедить население республики в необходимости оказывать военную помощь Киеву.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Европарламент,
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