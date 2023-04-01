Захарова прокомментировала французскую резолюцию о "голодоморе"

езолюция Национального собрания Франции о «голодоморе» на Украине является очередным примером спекуляций со стороны властей республики, предназначенных для убеждения граждан в необходимости военных поставок Киеву, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

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Отмечается, что накануне парламент Франции принял резолюцию о признании голодомора 1932-1933 гг. в СССР «геноцидом украинского населения».

Захарова подчеркнула, что решение было принято на фоне «антироссийских веяний политического истеблишмента и парламентариев недружественных стран».

По ее оценке, европейские оппоненты снова продемонстрировали свое двуличие и русофобию, предприняли попытку «поделить» общую трагедию народов СССР по национальному признаку.

Дипломат напомнила, что во время голодомора пострадали не только украинцы, но и киргизы, казахи, русские, белорусы.

Попытки французских парламентариев приравнять голод 30-х гг. XX века к Холокосту и геноциду в Руанде выглядят цинично, но вполне соответствуют традициям двойных стандартов западных государств, уточнила Захарова.