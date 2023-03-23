Глава Чувашии сменил iPhone на российский смартфон

Пресс-служба главы Чувашской республики Олега Николаева сообщила, что тот сменил свой iPhone на смартфон отечественного производства. Об этом пишет РИА «Новости».
Уточняется, что теперь Николаев использует смартфон от «Ростеха» AYYA. В пресс-службе уточнили, что Николаев посчитал отечественный гаджет современным и «обеспеченным стандартами связи и безопасности».
Смартфон российского производства AYYA позиционируется как безопасный гаджет, который гарантирует полную сохранность персональных данных.
Ранее появилась информация, что российская разработка не снискала популярности у покупателей – за полтора года было продано всего 905 смартфонов AYYA T1.