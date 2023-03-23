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11 минут назад

Глава Чувашии сменил iPhone на российский смартфон

Елена Прошина

Пресс-служба главы Чувашской республики Олега Николаева сообщила, что тот сменил свой iPhone на смартфон отечественного производства. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава Чувашии сменил iPhone на российский смартфон
Фото: официальный сайт Олега Николаеваофициальный сайт Олега Николаева

Уточняется, что теперь Николаев использует смартфон от «Ростеха» AYYA. В пресс-службе уточнили, что Николаев посчитал отечественный гаджет современным и «обеспеченным стандартами связи и безопасности».

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Смартфон российского производства AYYA позиционируется как безопасный гаджет, который гарантирует полную сохранность персональных данных.

Ранее появилась информация, что российская разработка не снискала популярности у покупателей – за полтора года было продано всего 905 смартфонов AYYA T1.

Политика,Олег Николаев,Ростех,
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