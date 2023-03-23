Продажи российского смартфона AYYA T1 не превысили 1000 штук

Смартфоны AYYA T1 от российской компании «СмартЭкоСистема» с октября 2021 года разошлись тиражом менее тысячи устройств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Фото: Концерн Автоматика Концерн Автоматика

Смартфон AYYA T1 выделяется своей функцией аппаратного отключения камеры и микрофона для повышения конфиденциальности. Для этого на боковой стороне устройства есть специальный переключатель и светодиодный индикатор. Однако, как отмечается, такая особенность не привлекла внимание обычных потребителей, которые предпочитают более дешевые и функциональные модели от китайских брендов.

На момент старта продаж смартфон AYYA T1 предлагался за 19 тыс. руб., а уже в марте 2023 года стоимость устройства была значительно снижена. Например, в «М.Видео-Эльдорадо» можно купить смартфон за 7,5 тыс. руб., на Ozon – до 12 тыс. руб., а на «Яндекс.Маркете» – за 13,4 тыс. руб. Представитель «СмартЭкоСистемы» в беседе с газетой не раскрыл точные цифры продаж и поставок, но заявил, что «снижение цен связано со специальными акциями, а также стремлением компании предоставить доступ к технологиям безопасности широкому кругу пользователей».

По словам другого источника «Ведомостей», близкого к одной из крупных розничных сетей, чтобы окупить затраты на производство смартфона такой комплектации, его нужно продавать не менее чем за 11 тыс. руб. Он полагает, что первоначально AYYA T1 предназначался не для массового потребления, а для тестирования российской операционной системы «Аврора» и поставки в государственный сектор.