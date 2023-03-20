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40 минут назад

«Роскосмос» и МИД России создадут подкомиссию по сотрудничеству с Китаем

Елена Прошина

Правительство России выпустило распоряжение, согласно котором, «Роскосмос» и МИД должен будет создать с партнёрами из Китая подкомиссию по сотрудничеству в области спутниковой навигации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Роскосмос» и МИД России создадут подкомиссию по сотрудничеству с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поручить государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" провести совместно с МИДом России переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», – сказано в документе распоряжения.

Также отмечается, что комиссии должна будет обеспечить сотрудничество в сфере спутниковой навигации и взаимодополняемости между российской системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и китайской Beidou. Согласно планам правительства, страны начнут совместное развитие этих систем, а также будут учитывать потребительские характеристики навигационных услуг.

20 марта Си Цзиньпин прилетел в Москву, чтобы провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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