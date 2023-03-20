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4 минуты назад

Си Цзиньпин едет в Россию с первым после переизбрания заграничным визитом

Елена Прошина

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует сегодня прибыть в Россию с государственным визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Это станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на пост лидера страны в третий раз. Об этом пишет РИА Новости.

Си Цзиньпин едет в Россию с первым после переизбрания заграничным визитом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство напоминает, что 10 лет назад, когда Си Цзиньпин впервые был избран главой КНР, он также нанес свой первый государственный визит именно в РФ.

Китайские и российские эксперты рассказали изданию, что предстоящий визит повлияет на двусторонние отношения России и Китая в лучшую сторону. Москва и Пекин могут углубить стратегическое взаимодействие и взаимное доверие, а также обменяются мнениями по международным вопросам.

Ранее президент России Владимир Путин в своей статье «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для газеты «Жэньминь жибао» рассказал про развитие отношений двух стран. Материал на русском языке доступен для чтения на сайте Кремля. Глава российского государства отметил, что Москва и Пекин «в буквальном и переносном смысле строят мосты». Речь идет о соединении двух мостовых переходов через реку Амур и углублении сотрудничества двух государств.

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