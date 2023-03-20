Медведев пригрозил суду в Гааге применением гиперзвуковой ракеты

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил точечным применением гиперзвуковой российской ракеты «Оникс» по зданию суду в Гааге. Об этом он написал в Telegram.

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«Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда», — написал политик.

По его словам, такую ракету невозможно сбить. Медведев выразил уверенность, что в ответ на этот удар страны Северного атлантического альянса не начнут войну, так как суд «лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО». Политик счел, что альянс побоится ответного удара и не будет никого жалеть.

17 марта не признаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.