Путин посетил Мариуполь

Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. Затем он пересел в автомобиль и объехал несколько районов города. Президент лично управлял машиной, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время поездки Путин осмотрел береговую линию близ яхт-клуба, здание театра и другие исторические места. В микрорайоне Невский глава государства пообщался с местными жителями, они пригласили его к себе, президент не стал отказываться и зашел в дом.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин доложил Президенту о масштабной стройке и реконструкции в городе.

В частности Путину показали здание филармонии, восстановленное за 3 месяца. Реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года. Уже началось движение транспорта, работают 110 автобусов, к лету планируется запустить трамваи.

Также возводятся новые жилые микрорайоны, социальные и образовательные объекты, медучреждения и объекты ЖКХ.

По словам Хуснуллина, народ стал активно возвращаться в город, начался рост населения.