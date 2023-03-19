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30 минут назад

Путин посетил Мариуполь

Майк Габриелян

Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. Затем он пересел в автомобиль и объехал несколько районов города. Президент лично управлял машиной, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время поездки Путин осмотрел береговую линию близ яхт-клуба, здание театра и другие исторические места. В микрорайоне Невский глава государства пообщался с местными жителями, они пригласили его к себе, президент не стал отказываться и зашел в дом.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин доложил Президенту о масштабной стройке и реконструкции в городе.

Путин приехал в Крым

В частности Путину показали здание филармонии, восстановленное за 3 месяца. Реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года. Уже началось движение транспорта, работают 110 автобусов, к лету планируется запустить трамваи.

Также возводятся новые жилые микрорайоны, социальные и образовательные объекты, медучреждения и объекты ЖКХ.

По словам Хуснуллина, народ стал активно возвращаться в город, начался рост населения.

Из Мариуполя Путин отправился в Ростов-на-Дону, где провёл совещание в командном пункте СВО. Он заслушал доклады начальника Генштаба и других военачальников.

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