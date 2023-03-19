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Путин провел совещание в пункте СВО в Ростове-на-Дону

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Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин провел совещание в пункте СВО в Ростове-на-Дону
© Павел Бедняков/РИА Новости

В администрации подчеркнули, что глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете.В ходе визита глава государства посетил ряд объектов города, в том числе осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, памятные места города, а также пообщался с местными жителями. По приглашению одной из семей президент зашел к ним домой.

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