Путин провел совещание в пункте СВО в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля .

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете.В ходе визита глава государства посетил ряд объектов города, в том числе осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, памятные места города, а также пообщался с местными жителями. По приглашению одной из семей президент зашел к ним домой.