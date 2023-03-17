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22 минуты назад

Раскрыты подробности визита Си Цзиньпина в Москву

Мария Иванова

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл детали предстоящего визита главы Китая Си Цзиньпина в Россию: по его словам, Владимир Путин и Си обсудят Украину и подготовят друг для друга подарки. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

Раскрыты подробности визита Си Цзиньпина в Москву
Фото: ТАССТАСС

Обмен мнениями по Украине

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«Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться», - заявил Ушаков.

Он подчеркнул, что российские власти «высоко ценят сдержанную, выверенную позицию китайского руководства» по украинскому кризису и знают о плане урегулирования, который предлагает Китай.

В Кремле назвали даты визита Си Цзиньпина в Россию

«Я просто уверен, что и наш руководитель, и китайский лидер обменяются своими оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине. Какие мысли появятся после этого, - посмотрим», - сказал Ушаков.

Военное сотрудничество и энергетика

Помимо Украины, главы стран обсудят военно-техническое сотрудничество и энергетику, рассказал Ушаков. Так он ответил на вопрос, будут ли лидеры обсуждать какие-либо поставки оружия.

Ушаков подчеркнул, что в переговорах примут участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Очень подробно будет обсуждаться «энергетическая составляющая» и различные проекты в этой сферы, добавил Ушаков. Представители крупнейших компаний РФ встретятся с китайскими коллегами, в том числе на государственном обеде.

Совместные заявления

Также помощник президента рассказал, что по итогам встречи Путин и Си подпишут два главных совместных заявления, а всего они планируют подписать более десяти документов.

В главных заявлениях - совместной декларации - будет идти речь об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Ушаков подчеркнул, что декларации находятся «в высокой степени проработки». Сейчас, по его словам, «досогласовываются отдельные слова».

Еще один документ, который подпишут Путин и Си, будет касаться плана развития основных направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 года.

Подарки

Ушаков заявил, что Путин и Си подготовят друг для друга подарки, - они будут «не очень дорогостоящими», символическими.

Доверие

Помощник российского президента назвал отношения Путина и Си доверительными и дружескими.

По подсчетам Кремля, за все время Путин и Си встретились уже около 40 раз.

«И эти контакты всегда носят плодотворный характер и они весьма полезны для практической работы наших стран в различных областях», - подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что в отношениях России и Китая «нет ведущего и нет ведомого», в них нет каких-либо ограничителей и запретных мер.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20-22 марта. В МИД Китая заявили, что переговоры в РФ «придадут новый импульс развитию отношений двух стран, еще больше укрепят взаимное доверие и взаимопонимание».

Источники The Wall Street Journal ранее связали визит Си с желанием Пекина активнее участвовать в украинском урегулировании.

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