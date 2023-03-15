Захарова отказалась от ужина с министром экономики Сербии

По словам Захаровой, между ней и Раде Баста произошло «странное непонимание общих реалий». При этом представитель МИД России отметила, что с удовольствием попробует сербскую кухню после Пасхи.

«Куда приходить знаю – у нас немало прекрасных ресторанов сербской кухни. Учитывая, что к Вам, господин Баста, мне не добраться из-за нелегитимных антироссийских санкций, к которым Вы призываете присоединиться, жду в Москве», – написала она.

Напомним, что ранее Баста призвал власти Сербии присоединиться к западным антироссийским санкциям, поскольку из-за этого вопроса его страна сталкивается с давлением со стороны США и Евросоюза. На это Захарова ответила, что министру экономики Сербии следовало бы выступать против влияния США на Сербию. Она также добавила, что Россия всегда относилась к Сербии с уважением. После этих слов Захаровой Баста пригласил её на ужин.