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23 минуты назад

Захарова не стала ужинать с министром экономики Сербии из-за поста

Елена Прошина

Представитель МИД России Мария Захарова отказалась «насладиться традиционной сербской кухней» вместе с министром экономики Сербии Раде Баста из-за Великого поста. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Захарова отказалась от ужина с министром экономики Сербии
Фото: ТАССТАСС

По словам Захаровой, между ней и Раде Баста произошло «странное непонимание общих реалий». При этом представитель МИД России отметила, что с удовольствием попробует сербскую кухню после Пасхи.

«Куда приходить знаю – у нас немало прекрасных ресторанов сербской кухни. Учитывая, что к Вам, господин Баста, мне не добраться из-за нелегитимных антироссийских санкций, к которым Вы призываете присоединиться, жду в Москве», – написала она.

Напомним, что ранее Баста призвал власти Сербии присоединиться к западным антироссийским санкциям, поскольку из-за этого вопроса его страна сталкивается с давлением со стороны США и Евросоюза. На это Захарова ответила, что министру экономики Сербии следовало бы выступать против влияния США на Сербию. Она также добавила, что Россия всегда относилась к Сербии с уважением. После этих слов Захаровой Баста пригласил её на ужин.

«Уважаемая Мария Захарова, как хороший сербский хозяин дома я приглашаю Вас на традиционный сербский ужин. Если Вы можете и знаете, куда прийти», – заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит, какое давление оказывается странами Запада на Сербию.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,ЕС,
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