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34 минуты назад

Захарова назвала условие продления зерновой сделки

Илья Родин

Россия продолжит выполнять свою часть соглашения в рамках продуктовой сделки в том случае, если другие ее участники также будут исполнять свои обязательства, заявила в эфире телеканала «Россия-1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что журналисты канала попросили Захарову рассказать о перспективах продления зерновой сделки.

Дипломат пояснила, что Россия выполняла и собирается выполнять все обязательства по соглашениям, в которых участники обладают равными правами.

В том же случае, если вторая сторона сделки пытается получить преимущества, обрести необходимое без удовлетворения интересов Москвы, мухлюет, то РФ не планирует выполнять такие соглашения, уточнила Захарова.

В Госдепе выступили за продление и расширение зерновой сделки

«Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, то извините», - подчеркнула представитель МИД.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ пояснили, что Запад не выполняет свою часть продуктовой сделки. В частности, блокирует аммиакопровод, разморозка которого была одним из основных условий России.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,Госдеп США,
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