Захарова назвала условие продления зерновой сделки

Россия продолжит выполнять свою часть соглашения в рамках продуктовой сделки в том случае, если другие ее участники также будут исполнять свои обязательства, заявила в эфире телеканала «Россия-1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что журналисты канала попросили Захарову рассказать о перспективах продления зерновой сделки.

Дипломат пояснила, что Россия выполняла и собирается выполнять все обязательства по соглашениям, в которых участники обладают равными правами.

В том же случае, если вторая сторона сделки пытается получить преимущества, обрести необходимое без удовлетворения интересов Москвы, мухлюет, то РФ не планирует выполнять такие соглашения, уточнила Захарова.

«Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, то извините», - подчеркнула представитель МИД.