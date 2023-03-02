Медведев назвал Евросоюз и НАТО пособниками террористов

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что страны Евросоюза и НАТО являются соучастниками терактов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

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По словам Медведева, ситуация в Брянской области показала, что страны Запада поддерживают не народ Украины, а «террористическое отребье, которое нападает на гражданских, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой».

«Это ваши выкормыши, господа Сунак, Макрон, Шольц и Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны – участники террористических актов украинского режима, а вы – прямые пособники террористов», – написал он.

Помимо этого, Медведев заявил, что обучение солдат ВСУ на Западе может считаться вовлечением НАТО в конфликт на Украине.

«Ещё с 20-х годов прошлого века устоялось понимание того, что страну можно признать участником боевых действий, если кроме снабжения вооружением она проводит обучение личного состава обращению с ним», – написал он, сославшись на пакт Бриана – Келлога 1928 года.

Медведев добавил, что если в будущем на территории «оборзевшей Польши» будет проводиться ремонт авиации НАТО, это будет считаться прямым вступлением в войну «атлантистов».