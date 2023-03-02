В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
24 минуты назад

Медведев назвал Евросоюз и НАТО пособниками террористов

Елена Прошина

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что страны Евросоюза и НАТО являются соучастниками терактов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Медведев назвал Евросоюз и НАТО пособниками террористов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Медведева, ситуация в Брянской области показала, что страны Запада поддерживают не народ Украины, а «террористическое отребье, которое нападает на гражданских, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой».

«Это ваши выкормыши, господа Сунак, Макрон, Шольц и Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны – участники террористических актов украинского режима, а вы – прямые пособники террористов», – написал он.

Медведев объяснил, что будет после победы России в СВО

Помимо этого, Медведев заявил, что обучение солдат ВСУ на Западе может считаться вовлечением НАТО в конфликт на Украине.

«Ещё с 20-х годов прошлого века устоялось понимание того, что страну можно признать участником боевых действий, если кроме снабжения вооружением она проводит обучение личного состава обращению с ним», – написал он, сославшись на пакт Бриана – Келлога 1928 года.

Медведев добавил, что если в будущем на территории «оборзевшей Польши» будет проводиться ремонт авиации НАТО, это будет считаться прямым вступлением в войну «атлантистов».

Ранее Медведев заявил о том, что в России участились атаки на государственные и финансовые системы.

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,ЕС,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий