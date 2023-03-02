Медведев заявил об участившихся атаках на финансовые системы РФ

Противники России предпринимают попытки вмешаться в работу государственных и финансовых систем, этому необходимо противостоять, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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В киберпространстве нарастает число вызовов, противники России все чаще пытаются вмешаться в работу государства и его финансовых систем, управляемых с помощью цифровых технологий, заявил Медведев, передает РИА «Новости».

«Противодействие этим угрозам должно быть комплексным», – подчеркнул зампред Совбеза.

По его словам, комиссия СБ России работает по вопросам обеспечения кибербезопасности страны по целому перечню проблем.