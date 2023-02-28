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15 минут назад

Путин прокомментировал работу российских спецслужб

Елена Прошина

Во время заседания коллегии ФСБ президент России Владимир Путин оценил работу спецслужб России. Об этом сообщает ТАСС.

Путин прокомментировал работу российских спецслужб
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, российские специальные службы выполняют свои задачи эффективно и с полной отдачей. Путин также добавил, что у Федеральной службы безопасности (ФСБ) все задачи являются первостепенными, а для их выполнения требуется верность традициям службы, которые зарекомендовали себя за годы российской истории.

«Уверен, что сотрудники ФСБ, центральный аппарат и все региональные подразделения будут и впредь достойно решать поставленные задачи, а их действительно много и все - сложные: нет ни одной второстепенной задачи», – сказал президент.

Кроме того, глава государства отметил, что специальные органы безопасности России всегда работали эффективно. Президент выразил надежду, что так будет и сейчас.

28 февраля в Москве состоялось заседание коллегии ФСБ, на которой выступил Владимир Путин. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал «серьёзный разговор» в ходе заседания.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ФСБ,
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