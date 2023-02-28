Путин прокомментировал работу российских спецслужб

Во время заседания коллегии ФСБ президент России Владимир Путин оценил работу спецслужб России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российские специальные службы выполняют свои задачи эффективно и с полной отдачей. Путин также добавил, что у Федеральной службы безопасности (ФСБ) все задачи являются первостепенными, а для их выполнения требуется верность традициям службы, которые зарекомендовали себя за годы российской истории.

«Уверен, что сотрудники ФСБ, центральный аппарат и все региональные подразделения будут и впредь достойно решать поставленные задачи, а их действительно много и все - сложные: нет ни одной второстепенной задачи», – сказал президент.

Кроме того, глава государства отметил, что специальные органы безопасности России всегда работали эффективно. Президент выразил надежду, что так будет и сейчас.