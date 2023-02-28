Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил о "серьезном разговоре" на коллегии ФСБ РФ 28 февраля, участие в которой примет президент страны Владимир Путин.

Песков отметил, что часть с выступлением главы российского государства будет открытой.

"Будет в закрытом режиме большое, объемное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента. Значение службы в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор", - добавил он.

Пресс-служба Кремля отмечает, что на этой коллегии подведут "итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ" за прошлый год и "определены приоритетные задачи на 2023 год".