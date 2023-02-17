Глава Мюнхенской конференции заявил о «главном грехе Путина»

«Главный грех, который совершил Владимир Путин, <...> что мы (оказались) в ситуации, в которой мы должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины, покупать оружие, чтобы защитить демократию, главенство закона. Деньги, которые можно было намного лучше потратить на фонд "потерь и ущерба" – помогая всем партнерам бороться с эффектами глобального потепления», – заявил он во время своей вступительной речи.