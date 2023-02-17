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30 минут назад

Глава Мюнхенской конференции заявил о «главном грехе Путина»

Елена Прошина

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал главный, по его мнению, «грех» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Мюнхенской конференции заявил о «главном грехе Путина»
Фото: ТАССТАСС

По словам Хойсгена, «главным грехом» Владимира Путина является тот факт, что из-за него Европа вынуждена тратить миллиарды долларов на помощь Украине, а не на решение проблемы глобального потепления.

«Главный грех, который совершил Владимир Путин, <...> что мы (оказались) в ситуации, в которой мы должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины, покупать оружие, чтобы защитить демократию, главенство закона. Деньги, которые можно было намного лучше потратить на фонд "потерь и ущерба" – помогая всем партнерам бороться с эффектами глобального потепления», – заявил он во время своей вступительной речи.

Напомним, что Мюнхенская конференция открылась 17 февраля. Центральной темой для обсуждения на ней является конфликт на Украине. При этом на конференции уже второй год подряд не участвуют представители от России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил на Мюнхенской конференции, что поставки оружия Украине не продлевают конфликт.

Политика,Кристоф Хойсген,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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