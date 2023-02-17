Шольц: поставки оружия Киеву не продлевают конфликт на Украине

Поставки оружия Киеву не продлевают конфликт на Украине, они, напротив, способствуют его скорейшему окончанию. Такое заявление на Мюнхенской конференции по безопасности сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит ТАСС.

«Не наши поставки оружия продлевают войну. Правильно обратное», — сказал Шольц.

Он считает, что шанс «на скорое окончание войны» появится только когда Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей.