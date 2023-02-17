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29 минут назад

Шольц: поставки оружия Киеву не продлевают конфликт на Украине

Елена Прошина

Поставки оружия Киеву не продлевают конфликт на Украине, они, напротив, способствуют его скорейшему окончанию. Такое заявление на Мюнхенской конференции по безопасности сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит ТАСС.

«Не наши поставки оружия продлевают войну. Правильно обратное», — сказал Шольц.

Он считает, что шанс «на скорое окончание войны» появится только когда Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей.

Партия Шольца проиграла на берлинских выборах впервые с 1999 года

Мюнхенская конференция по безопасности стартовала в ФРГ сегодня, 17 февраля. Она продлится до 19 февраля, но РФ в ней не участвует.

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