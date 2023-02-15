В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
58 минут назад

МИД РФ выступил против выхода России из ВТО

Елена Прошина

В МИД России заявили, что выход страны из Всемирной торговой организации (ВТО), является «подарком для недругов». Об этом сообщает РБК.

В МИД оценили идею о выходе России из ВТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведомство выступило против такого решения, хоть этот вопрос и был поднят из-за инициативы сразу нескольких депутатов. В МИД также заявили, что считают ВТО необходимой площадкой для защиты интересов России в рамках мировой торговой системы.

«Выход из нее стал бы подарком для наших недругов», – сообщили в МИД РФ.

Напомним, что Россия входит в ВТО с 2012 года. После начала СВО в Госдуме уже несколько раз звучало предложение выйти из организации. В марте 2022 года депутаты партии «Справедливая Россия – За правду» даже внесли соответствующий законопроект в парламент. Однако замглавы МИД Олег Сыромолотов заявил, что окончательное решение по этому вопросу ещё не было принято.

Лавров: США блокируют работу по урегулированию споров в рамках ВТО

Ранее о деятельность ВТО прокомментировал Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политика,Олег Сыромолотов,Сергей Лавров,МИД России,Госдума,ВТО,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители