В МИД оценили идею о выходе России из ВТО

Ведомство выступило против такого решения, хоть этот вопрос и был поднят из-за инициативы сразу нескольких депутатов. В МИД также заявили, что считают ВТО необходимой площадкой для защиты интересов России в рамках мировой торговой системы.

Напомним, что Россия входит в ВТО с 2012 года. После начала СВО в Госдуме уже несколько раз звучало предложение выйти из организации. В марте 2022 года депутаты партии «Справедливая Россия – За правду» даже внесли соответствующий законопроект в парламент. Однако замглавы МИД Олег Сыромолотов заявил, что окончательное решение по этому вопросу ещё не было принято.