Клишас заявил, что «не чувствует» угрозы ядерной войны

«Я вот такой непосредственной угрозы ядерной войны, честно говоря, не чувствую, потому что все прекрасно понимают, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным потенциалом», – сказал Клишас.

Он также напомнил, что Россия руководствуется специальной доктриной, которая и определяет границы применения ядерного вооружения. Кроме того, по словам Клишаса, Российская Федерация соблюдает все установленные соглашения о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.