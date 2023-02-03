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37 минут назад

Клишас заявил, что «не чувствует» угрозы ядерной войны

Елена Прошина

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что не видит реального риска для начала ядерной войны, так как «Россия обладает крупнейшим ядерным потенциалом». Об этом сенатор рассказал в эфире радио Sputnik.

Клишас заявил, что «не чувствует» угрозы ядерной войны
Фото: ТАССТАСС

«Я вот такой непосредственной угрозы ядерной войны, честно говоря, не чувствую, потому что все прекрасно понимают, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным потенциалом», – сказал Клишас.

Он также напомнил, что Россия руководствуется специальной доктриной, которая и определяет границы применения ядерного вооружения. Кроме того, по словам Клишаса, Российская Федерация соблюдает все установленные соглашения о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.

Ранее посол Украины в Германии заявил, что Киев хочет поднять вопрос о ядерном статусе страны.

Политика,Андрей Клишас,Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству,
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