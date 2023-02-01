В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
19 минут назад

Киев решил поднять вопрос о своем ядерном статусе

Мария Иванова

Украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев планирует начать дискуссию о ядерном статусе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата немецкой радиостанции.

Украина заявила о намерении обсудить свой ядерный статус
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

18 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал инициировать переговоры участников Будапештского меморандума, утвердившего отказ Киева от ядерного оружия.

Зеленский говорил, что если переговоры не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, «Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает» и сможет поставить его под сомнение.

Президент Литвы призвал Запад «переступить красную линию»

22 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в России услышали слова Зеленского о «ядерных амбициях» Украины.

«Эти слова были прежде всего, обращены к нам, и хочу сказать, что мы их услышали», - сказал Путин.

В интервью в феврале 2023-го Макеев подчеркнул, что Украина так и не получила «полной поддержки безопасности» от США, Британии и других ядерных держав.

«Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения», - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Украина хочет начать дискуссию о ядерном статусе, но «готового предложения, как это могло бы выглядеть», пока нет.

В мире,Владимир Зеленский,Алексей Макеев,Владимир Путин,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители