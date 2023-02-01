Украина заявила о намерении обсудить свой ядерный статус

Украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев планирует начать дискуссию о ядерном статусе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата немецкой радиостанции.

18 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал инициировать переговоры участников Будапештского меморандума, утвердившего отказ Киева от ядерного оружия.

Зеленский говорил, что если переговоры не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, «Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает» и сможет поставить его под сомнение.

22 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в России услышали слова Зеленского о «ядерных амбициях» Украины.

«Эти слова были прежде всего, обращены к нам, и хочу сказать, что мы их услышали», - сказал Путин.

В интервью в феврале 2023-го Макеев подчеркнул, что Украина так и не получила «полной поддержки безопасности» от США, Британии и других ядерных держав.

«Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения», - заявил дипломат.