Путин рассказал, какой будет современная война с Россией

«Те, кто втягивает Германию в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой», – сказал президент во время концерта в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.