Путин рассказал, какой будет современная война с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что те страны, которые втягивают Германию в войну с РФ, не понимают, что современная война с Россией «будет для них другой». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Те, кто втягивает Германию в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой», – сказал президент во время концерта в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
Ранее Путин заявил, что у России есть много друзей во всем мире, в том числе и в США.
«Мы знаем, что несмотря на усилия официальной, продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе», – сказал он.