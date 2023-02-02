Путин высказался о друзьях России

У России есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте, заявил президент России Владимир Путин , выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Мы знаем, что несмотря на усилия официальной, продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе», – передает его слова официальный сайт главы государства.

Путин подчеркнул, что те, кто втягивает страны Европы, в том числе Германию, в новое противостояние с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, а также те, кто рассчитывает победить Россию на поле боя, не понимают, что современная война с РФ будет для них совсем другой.