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23 минуты назад

Путин заявил о наличии друзей у России во всем мире

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

У России есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте, заявил президент России Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Путин высказался о друзьях России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы знаем, что несмотря на усилия официальной, продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе», – передает его слова официальный сайт главы государства.

Путин подчеркнул, что те, кто втягивает страны Европы, в том числе Германию, в новое противостояние с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, а также те, кто рассчитывает победить Россию на поле боя, не понимают, что современная война с РФ будет для них совсем другой.

Ранее Путин заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине.

Политика,Владимир Путин,
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