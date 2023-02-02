В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
21 минуту назад

Политолог объяснил отказ Сербии от вступления в НАТО

Елена Прошина

Заявление президента Сербии Александра Вучича об отказе вступать в НАТО является игрой с внутриполитической аудиторией и разыгрыванием козыря в отношениях с Евросоюзом. Такое объяснение словам сербского главы в беседе с «Лентой.ру» дал политолог Дмитрий Леви.

Политолог объяснил отказ Сербии от вступления в НАТО
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что Вучич таким образом пытается собрать максимальное количество баллов на внутренней политарене, ведь граждане его страны неоднозначно относятся к расходам, связанным с вступлением в НАТО. По словам Леви, президент Сербии «заигрывает» со сторонниками России.

«Это внутренние игры, направленные на то, чтобы попытаться как-то урегулировать противостояние, однозначно не превратиться в антагониста российско-европейских отношений, максимизировать свою целевую аудиторию», — сказал политолог.

Кроме того Леви назвал слова Вучича «козырем в отношениях с ЕС», поскольку ими он кидает «косточку», которая может помочь протолкнуть «какие-то решения».

Ранее президент Сербии заявил, что страна не вступит в НАТО и сохранит военный нейтралитет. По словам Вучича, он, «в отличие от тех, кто уничтожил армию его государства», будет строить ее.

Политика,Дмитрий Леви,Александр Вучич,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители