Политолог объяснил отказ Сербии от вступления в НАТО

Заявление президента Сербии Александра Вучича об отказе вступать в НАТО является игрой с внутриполитической аудиторией и разыгрыванием козыря в отношениях с Евросоюзом. Такое объяснение словам сербского главы в беседе с «Лентой.ру» дал политолог Дмитрий Леви.

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Он считает, что Вучич таким образом пытается собрать максимальное количество баллов на внутренней политарене, ведь граждане его страны неоднозначно относятся к расходам, связанным с вступлением в НАТО. По словам Леви, президент Сербии «заигрывает» со сторонниками России.

«Это внутренние игры, направленные на то, чтобы попытаться как-то урегулировать противостояние, однозначно не превратиться в антагониста российско-европейских отношений, максимизировать свою целевую аудиторию», — сказал политолог.

Кроме того Леви назвал слова Вучича «козырем в отношениях с ЕС», поскольку ими он кидает «косточку», которая может помочь протолкнуть «какие-то решения».