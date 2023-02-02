В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
20 минут назад

Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО

Алиса Селезнёва

Сербия не будет вступать в НАТО и намерена сохранить военный нейтралитет. Об этом заявил сегодня в ходе выступления в парламенте президент страны Александр Вучич, пишет ТАСС.

По словам главы Сербии, он вынужден был «слушать глупости от фальшивых патриотов» о том, что власти ведут Сербию «в направлении атлантической интеграции».

Вучич: Сербию пригрозили не пустить в ЕС

«Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию», - заверил Александр Вучич.

При этом президент Сербии Александр Вучич ранее отмечал, что, несмотря на то, что страна является военно-нейтральным государством, она все равно продолжает сотрудничество с НАТО.

Однако после начала российской военной операции на Украине Александр Вучич осудил западные страны за избирательную мораль, напомнив о бомбардировках своей страны в 1999 году. Тогда страны НАТО начали бомбить Союзную Республику Югославию, состоявшую в то время из Сербии и Черногории. Причиной нападения были названы этнические чистки в косовской автономии.

В мире,Видео,Александр Вучич,НАТО,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители