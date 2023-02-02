Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО

Сербия не будет вступать в НАТО и намерена сохранить военный нейтралитет. Об этом заявил сегодня в ходе выступления в парламенте президент страны Александр Вучич, пишет ТАСС.

По словам главы Сербии, он вынужден был «слушать глупости от фальшивых патриотов» о том, что власти ведут Сербию «в направлении атлантической интеграции».

«Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию», - заверил Александр Вучич.

При этом президент Сербии Александр Вучич ранее отмечал, что, несмотря на то, что страна является военно-нейтральным государством, она все равно продолжает сотрудничество с НАТО.