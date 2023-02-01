Захарова: Запад хочет втянуть в украинский кризис Японию и Южную Корею

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и НАТО пытаются втянуть Японию и Южную Корею в украинский кризис. Трансляция выступления Захаровой на брифинге доступна на официальном канале МИД России на Rutube.

«Конечно, восточноазиатское турне генерального секретаря НАТО и, кстати, министра обороны США - это действительно еще одна попытка втянуть своих партнеров – в данном случае Южную Корею и Японию – в кризисную ситуацию на Украине», – сказала Захарова.

Он также добавила, что это не только «глобальная дестабилизация ситуации в АТР», но и «точечные действия по втягиванию стран, которые не относятся к зоне ответственности НАТО или Евросоюза» в ситуацию вокруг Украины.