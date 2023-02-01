МИД заявил об угрозах США отказывающимся от антироссийских санкций странам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США угрожают ввести вторичные санкции, чтобы заставить нейтральные страны разорвать сотрудничество с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Движимые навязчивым стремлением причинить максимально возможный вред России, США все чаще опускаются до использования угроз вторичными санкциями для того, чтобы вынудить нейтральные государства свернуть сотрудничество с нашей страной и при этом называют это солидарностью», – сказала Захарова во время брифинга.
Она также добавила, что считает это не солидарностью, а шантажом и угрозами. При этом, по словам Захаровой, не все страны-партнёры России могут таким угрозам противостоять.
Ранее Захарова назвала Россию «хранителем всего лучшего, что есть в западной цивилизации».