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13 минут назад

МИД заявил об угрозах США отказывающимся от антироссийских санкций странам

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США угрожают ввести вторичные санкции, чтобы заставить нейтральные страны разорвать сотрудничество с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

МИД заявил об угрозах США отказывающимся от антироссийских санкций странам
Фото: ТАССТАСС

«Движимые навязчивым стремлением причинить максимально возможный вред России, США все чаще опускаются до использования угроз вторичными санкциями для того, чтобы вынудить нейтральные государства свернуть сотрудничество с нашей страной и при этом называют это солидарностью», – сказала Захарова во время брифинга.

Она также добавила, что считает это не солидарностью, а шантажом и угрозами. При этом, по словам Захаровой, не все страны-партнёры России могут таким угрозам противостоять.

Ранее Захарова назвала Россию «хранителем всего лучшего, что есть в западной цивилизации».

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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