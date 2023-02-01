МИД заявил об угрозах США отказывающимся от антироссийских санкций странам

«Движимые навязчивым стремлением причинить максимально возможный вред России, США все чаще опускаются до использования угроз вторичными санкциями для того, чтобы вынудить нейтральные государства свернуть сотрудничество с нашей страной и при этом называют это солидарностью», – сказала Захарова во время брифинга.