От послов всегда многое зависит, поскольку они не только представляют государство и своего лидера в стране пребывания, но и организуют заочный диалог на высшем уровне, который всегда должен иметь место.



Перед новым американским послом стоит сложная задача в тех условиях, в которых сегодня находятся российско-американские отношения, ведь их фактически нет. А задача Трейси заключается в том, чтобы российско-американский диалог был при том, что позиции стран по ряду важнейших вопросов актуальной повестки, мягко говоря, диаметрально противоположны.

Алексей Мартынов Политолог, директор Международного института новейших государств