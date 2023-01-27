Российский политолог, директор Международного института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов прокомментировал приезд посла США Линн Трейси в Москву и оценил перспективы ее работы в новой должности.
Вместе с тем эксперт охарактеризовал новую главу дипломатической миссии США в России, отметив, что Трейси глубоко погружена в проблематику постсоветского пространства.
"Ранее в США советология [направление научных исследований в США и Западной Европе, концентрировавшееся на комплексном исследовании СССР - прим. ред.] позиционировалась как большой сегмент политологии в целом. Но в начале 1990-х годов там прекратили готовить советологов, полагая, что они победили в холодной войне и специалисты по большой России им больше не нужны. И Трейси - одна из представителей последней волны дипломированных, подготовленных советологов. Она знает постсоветское пространство, знает русский язык и уже работала в Москве в качестве сотрудника посольства. В качестве посла Соединенных Штатов Трейси работала в Армении. Так что это подготовленный и опытный человек", — отметил Мартынов.
Он добавил, что в сегодняшних обстоятельствах Трейси предстоит вести непростую дипломатическую работу.
"Как она это будет делать - я не знаю, советов для Трейси нет. Но я надеюсь, что какая-то польза от ее работы для двустороннего диалога США и России будет. Считаю, что если такой диалог удастся каким-то образом наладить, то это станет пользой для США", — заключил собеседник Рамблера.
Накануне, 26 января, новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что американский дипломат на следующей неделе посетит Министерство иностранных дел РФ и встретится с замглавы ведомства Сергеем Рябковым.