Новый посол США Линн Трейси прибыла в Россию

"С возвращением в Россию, посол Трейси!" – сказано в сообщении посольства. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что от отношений между Россией и США зависит "очень многое", поэтому он надеется, что назначение Линн Трейси на пост американского посла США в РФ поможет "смягчить международную обстановку".