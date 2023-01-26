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57 минут назад

Новый посол США Линн Трейси прибыла в Россию

Газета.Ruиещё 7

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом в своем Twitter сообщает американская дипмиссия.

Новый посол США Линн Трейси прибыла в Россию
Фото: U.S. Embassy/YouTubeU.S. Embassy/YouTube

"С возвращением в Россию, посол Трейси!" – сказано в сообщении посольства. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что от отношений между Россией и США зависит "очень многое", поэтому он надеется, что назначение Линн Трейси на пост американского посла США в РФ поможет "смягчить международную обстановку".

В свою очередь, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что Трейси направили в РФ, чтобы создать еще больше проблем России. 21 декабря 2022 года сенат США утвердил сотрудницу Государственного департамента Линн Трейси на должность посла страны в России.

В Москве эту кандидатуру одобрили. Трейси в 2014-2017 годах занимала должность заместителя главы миссии в посольстве Соединенных Штатов в Москве.

В мире,Линн Трейси,Андрей Климов,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,Сенат США,Совет Федерации,Госдеп США,
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