Новый посол США Линн Трейси прибыла в Россию

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом в своем Twitter сообщает американская дипмиссия.
"С возвращением в Россию, посол Трейси!" – сказано в сообщении посольства. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что от отношений между Россией и США зависит "очень многое", поэтому он надеется, что назначение Линн Трейси на пост американского посла США в РФ поможет "смягчить международную обстановку".
В свою очередь, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил мнение, что Трейси направили в РФ, чтобы создать еще больше проблем России. 21 декабря 2022 года сенат США утвердил сотрудницу Государственного департамента Линн Трейси на должность посла страны в России.
В Москве эту кандидатуру одобрили. Трейси в 2014-2017 годах занимала должность заместителя главы миссии в посольстве Соединенных Штатов в Москве.