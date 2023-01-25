Захарова указала на неслучайность визита главы Минфина США в Африку вслед за Лавровым

«Факт: у Эстонии население ещё меньше – 158-е место в мире. Только, в отличие от Эсватини, население Эстонии за последние 30 лет уменьшилось на 230 тысяч человек, т.е. на 15%. Плотность населения – 148-я в мире (и это в Европе!), да и по показателям ВВП Таллин тоже далеко не в первой сотне, несмотря на бесконечные западные вливания для поддержки русофобского форпоста», – написала Захарова.