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22 минуты назад

Захарова указала на неслучайность визита главы Минфина США в Африку вслед за Лавровым

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что считает неслучайным визит министра финансов США Джанет Йеллен в Африку, который произошёл вслед за главой российского дипведомства Сергеем Лавровым. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.

Захарова указала на неслучайность визита главы Минфина США в Африку вслед за Лавровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Случайно ли, что по следам Лаврова в Африку с визитами в государства региона направилась глава Минфина США Джанет Йеллен?», – написала она.

Захарова также прокомментировала заявление писателя Анатолия Несмияна, который указал, что королевство Эсватини, которое также отмечено в африканском турне Лаврова, занимает лишь 154-е место в мире по численности населения.

«Факт: у Эстонии население ещё меньше – 158-е место в мире. Только, в отличие от Эсватини, население Эстонии за последние 30 лет уменьшилось на 230 тысяч человек, т.е. на 15%. Плотность населения – 148-я в мире (и это в Европе!), да и по показателям ВВП Таллин тоже далеко не в первой сотне, несмотря на бесконечные западные вливания для поддержки русофобского форпоста», – написала Захарова.

Ранее Захарова заявила о «коллективном антиразуме» в Прибалтике.

Политика,Анатолий Несмиян,Мария Захарова,Джанет Йеллен,Сергей Лавров,МИД России,Казначейство США,
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