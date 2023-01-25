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24 минуты назад

Захарова заявила о «коллективном антиразуме» в Прибалтике

Lenta.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что в Прибалтике по воле англосаксов действует «коллективный антиразум». Таким образом она прокомментировала задержание властями Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема в ходе своей авторской программы на радио Sputnik.

Захарова заявила о «коллективном антиразуме» в Прибалтике
Фото: ТАССТАСС

«Коллективный антиразум, действующий на территории Прибалтики и чуждый интересам людей, на самом деле реализует волю тех самых североатлантических англосаксонских структур, которые сейчас там и заправляют», — отметила она.

По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство прилагает все усилия, чтобы добиться освобождения шеф-редактора «Sputnik Литва». Она также призвала россиян поддержать Марата Касема, присоединившись к «мощному хору» помощи.

Захарова подчеркнула, что США объявили охоту на российских граждан и тех, кого Вашингтон счел необходимым удерживать для реализации своей «преступной идеологии». По ее словам, США «фактически узаконили похищение людей», выдавая некие ордера на арест, задержание и на экстрадицию.

5 января стало известно, что спецслужбы Латвии задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема в Риге. Его обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России и в шпионаже.

Захарова выразила уверенность в том, что Касема задержали по политическим мотивам за профессиональную журналистскую деятельность. В МИД России также пригрозили, что Запад не избежит ответственности за арест журналиста.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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