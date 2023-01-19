Шольцу напомнили о горящих немецких танках в 1943 году

В постоянном представительстве России при ООН и других международных организациях в Женеве заявили, что «русские хорошо знают, как выглядят сгоревшие немецкие танки». Об этом сообщают «Известия».
Это заявление в ведомстве сделали на фоне слов канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности Германии отправить танки в качестве военной помощи Украине, если этому примеру последуют в Вашингтоне.
«Россияне слишком хорошо знают, как выглядят сгоревшие на Украине немецкие танки», – написали представители миссии в социальных сетях.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ отправит Украине танки Leopard, если США также отправят Киеву танки Abrams. По имеющимся данным, такое условие президенту США Шольц озвучил во время телефонного разговора 17 января.