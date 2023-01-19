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32 минуты назад

Миссия РФ в Женеве напомнила Шольцу о горящих немецких танках в 1943 году

Елена Прошина

В постоянном представительстве России при ООН и других международных организациях в Женеве заявили, что «русские хорошо знают, как выглядят сгоревшие немецкие танки». Об этом сообщают «Известия».

Шольцу напомнили о горящих немецких танках в 1943 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это заявление в ведомстве сделали на фоне слов канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности Германии отправить танки в качестве военной помощи Украине, если этому примеру последуют в Вашингтоне.

«Россияне слишком хорошо знают, как выглядят сгоревшие на Украине немецкие танки», – написали представители миссии в социальных сетях.

В Бундестаге отложили голосование по передаче Киеву танков Leopard

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ отправит Украине танки Leopard, если США также отправят Киеву танки Abrams. По имеющимся данным, такое условие президенту США Шольц озвучил во время телефонного разговора 17 января.

Политика,Олаф Шольц,ООН,Бундестаг,
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