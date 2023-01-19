Шольцу напомнили о горящих немецких танках в 1943 году

В постоянном представительстве России при ООН и других международных организациях в Женеве заявили, что «русские хорошо знают, как выглядят сгоревшие немецкие танки». Об этом сообщают «Известия».

Это заявление в ведомстве сделали на фоне слов канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности Германии отправить танки в качестве военной помощи Украине, если этому примеру последуют в Вашингтоне.

«Россияне слишком хорошо знают, как выглядят сгоревшие на Украине немецкие танки», – написали представители миссии в социальных сетях.