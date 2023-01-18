Шольц захотел получить Abrams в случае передачи Киеву танков Leopard

«В ходе беседы Шольц дал понять, что Берлин поставит танки Leopard Украине только в том случае, если Вашингтон отправит Киеву боевые танки Abrams», — говорится в сообщении.

В Süddeutsche Zeitung отметили, что канцлер ФРГ неоднократно заявлял, что не станет делать односторонних шагов. При этом отмечается, что Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Abrams.