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30 минут назад

Шольц захотел получить Abrams в случае передачи Киеву танков Leopard

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц согласен предоставить Украине танки Leopard, если США отправят Киеву Abrams. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Шольц захотел получить Abrams в случае передачи Киеву танков Leopard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, соответствующее условие президенту США Шольц поставил во время телефонного разговора 17 января.

«В ходе беседы Шольц дал понять, что Берлин поставит танки Leopard Украине только в том случае, если Вашингтон отправит Киеву боевые танки Abrams», — говорится в сообщении.

В Süddeutsche Zeitung отметили, что канцлер ФРГ неоднократно заявлял, что не станет делать односторонних шагов. При этом отмечается, что Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Abrams.

Армия,СВО,Олаф Шольц,
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