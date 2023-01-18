Шольц захотел получить Abrams в случае передачи Киеву танков Leopard

Канцлер Германии Олаф Шольц согласен предоставить Украине танки Leopard, если США отправят Киеву Abrams. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
По данным издания, соответствующее условие президенту США Шольц поставил во время телефонного разговора 17 января.
«В ходе беседы Шольц дал понять, что Берлин поставит танки Leopard Украине только в том случае, если Вашингтон отправит Киеву боевые танки Abrams», — говорится в сообщении.
В Süddeutsche Zeitung отметили, что канцлер ФРГ неоднократно заявлял, что не станет делать односторонних шагов. При этом отмечается, что Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Abrams.