Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск. В это время его обязанности будут возложены на председателя правительства республики Муслима Хучиева. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте главы и правительства Чечни.
«Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 января 2023 года. Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики», – сказано в документе .
Ранее Рамзан Кадыров озвучил число участников спецоперации от Чечни.