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10 минут назад

Рамзан Кадыров ушел в отпуск

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск. В это время его обязанности будут возложены на председателя правительства республики Муслима Хучиева. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте главы и правительства Чечни.

Рамзан Кадыров ушел в отпуск
Фото: ТАССТАСС

«Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 января 2023 года. Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики», – сказано в документе .

Ранее Рамзан Кадыров озвучил число участников спецоперации от Чечни.

Политика,Муслим Хучиев,Рамзан Кадыров,
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