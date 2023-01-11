В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
12 минут назад

Кадыров назвал число участников спецоперации от Чечни

Мария Иванова

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в спецоперации на Украине приняли участие уже более 21 тыс. чеченских бойцов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал число участников спецоперации от Чечни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кадыров подчеркнул, что на передовой сейчас находятся более девяти тысяч чеченских военнослужащих, каждый из которых обеспечен всем необходимым.

Кадыров провел заседание республиканского штаба СВО и обсудил с главами силовых ведомств «основные направления, на которые необходимо сделать упор».

Он заявил, что Чечня с первых дней спецоперации «вносит весомый вклад в победу России над натовскими и бандеровскими агрессорами».

Глава Чечни особенно отметил заслуги депутата Госдумы Адама Делимханова, который вернулся из зоны спецоперации. Кадыров подчеркнул, что по его поручению Делимханов наладил эффективное взаимодействие между чеченскими спецподразделениями.

Кадыров выразил уверенность, что каждый чеченец будет «и дальше вносить свой посильный вклад в победу России над врагом».

«От этого зависит благополучие нашей Родины, поэтому мы не имеем права расслабляться!» - заключил он.

Ранее глава Чечни рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» успешно выполняют в Донбассе задачи, поставленные российским руководством.

Он отмечал, что чеченские военные вместе с подразделениями ЛНР и ДНР «не оставляют шанса нацистам и шайтанам на какие-либо успешные действия».

Армия,Адам Делимханов,Рамзан Кадыров,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители