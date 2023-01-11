Кадыров назвал число участников спецоперации от Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в спецоперации на Украине приняли участие уже более 21 тыс. чеченских бойцов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кадыров подчеркнул, что на передовой сейчас находятся более девяти тысяч чеченских военнослужащих, каждый из которых обеспечен всем необходимым.

Кадыров провел заседание республиканского штаба СВО и обсудил с главами силовых ведомств «основные направления, на которые необходимо сделать упор».

Он заявил, что Чечня с первых дней спецоперации «вносит весомый вклад в победу России над натовскими и бандеровскими агрессорами».

Глава Чечни особенно отметил заслуги депутата Госдумы Адама Делимханова, который вернулся из зоны спецоперации. Кадыров подчеркнул, что по его поручению Делимханов наладил эффективное взаимодействие между чеченскими спецподразделениями.

Кадыров выразил уверенность, что каждый чеченец будет «и дальше вносить свой посильный вклад в победу России над врагом».

«От этого зависит благополучие нашей Родины, поэтому мы не имеем права расслабляться!» - заключил он.

Ранее глава Чечни рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» успешно выполняют в Донбассе задачи, поставленные российским руководством.