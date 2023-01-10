Постпредство при ООН: Запад пытается обвинить РФ в разграблении Африки

Зампостпреда при ООН Анна Евстигнеева заявила, что коллективный Запад пытается обвинить Россию в разграблении Африки. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Отвергаем любые голословные измышления, которыми пытаются очернить российскую помощь Мали и другим странам континента. Некоторые страны снова сегодня заявили о том, что Россия якобы грабит ресурсы Африки или способствует росту там террористических угроз», – заявила Евстигнеева во время заседания СБ ООН.
Она также добавила, что обвинения в адрес России являются «глумлением над здравым смыслом», а также над способностью стран Африки самостоятельно оценивать причины своих проблем.
«Именно эти страны, которые сделали эти заявления, занимаются этим по всему миру и в Африке в частности. Именно ради желания ограбить ресурсы Ливии эти страны не остановились перед тем, чтобы разрушить эту страну и дестабилизировать весь Сахель», – сказала Евстигнеева.
Ранее Анна Евстигнеева заявила, что причиной участившихся ракетных испытаний Северной Кореи в Японском море является военная активность США.