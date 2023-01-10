Постпредство при ООН: Запад пытается обвинить РФ в разграблении Африки

«Именно эти страны, которые сделали эти заявления, занимаются этим по всему миру и в Африке в частности. Именно ради желания ограбить ресурсы Ливии эти страны не остановились перед тем, чтобы разрушить эту страну и дестабилизировать весь Сахель», – сказала Евстигнеева.