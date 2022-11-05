Россия назвала ракетные пуски КНДР следствием военной активности США

Причиной ракетных запусков Северной Кореи в Японском море можно считать военную активность США. Такое заявление сделала заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности организации по КНДР, передает газета «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

Как говорится в сообщении, США, Япония и Республика Корея в конце сентября провели учения с участием ядерного ракетоносца и отработкой ударов по критически важным объектам на территории КНДР. Власти этих стран ведут переговоры о размещении на Корейском полуострове и в регионе средств сдерживания, в том числе ядерных.

Евстигнеева отметила, что США стали еще активнее продвигать свое видение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По ее словам, стратегия Вашингтона создает риски для местных государств, а его действия свидетельствуют о попытке разделения по принципу «кто не с нами, тот против нас».