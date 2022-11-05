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10 минут назад

Россия назвала ракетные пуски КНДР следствием военной активности США

Елена Прошина

Причиной ракетных запусков Северной Кореи в Японском море можно считать военную активность США. Такое заявление сделала заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности организации по КНДР, передает газета «Известия».

Россия назвала ракетные пуски КНДР следствием военной активности США
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, США, Япония и Республика Корея в конце сентября провели учения с участием ядерного ракетоносца и отработкой ударов по критически важным объектам на территории КНДР. Власти этих стран ведут переговоры о размещении на Корейском полуострове и в регионе средств сдерживания, в том числе ядерных.

Евстигнеева отметила, что США стали еще активнее продвигать свое видение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По ее словам, стратегия Вашингтона создает риски для местных государств, а его действия свидетельствуют о попытке разделения по принципу «кто не с нами, тот против нас».

Заместитель постоянного представителя РФ указала, что США для достижения своих целей в этом направлении формирует новые военные блоки, например, объединение США, Австралии и Великобритании. Это никак не способствует налаживанию диалога и заставляет усомниться в добрых намерениях этих стран. Вероятно, именно это и сделал Пхеньян, считает Евстигнеева.

Армия,Анна Евстигнеева,ООН,
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