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24 минуты назад

Медведев ответил Столтенбергу цитатой из книги Оруэлла

Елена Прошина

Зампред Совфеда России Дмитрий Медведев ответил на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о поставках оружия Украине цитатой из романа «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Twitter-аккаунте.

Медведев ответил Столтенбергу цитатой из книги Оруэлла
Фото: ТАССТАСС

Ранее Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине приближают конец конфликта и являются путем к миру.

«Вот такие дела! По словам Столтенберга, оружие на самом деле является путем к миру. Действительно, "прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой". Джордж Оруэлл, "1984"», — написал Медведев.

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Напомним, что недавно главы Франции и США заявили о планах поставить на Украину танки AMX-10RC и БМП Bradley. В Германии данные действия назвали переходом «еще одной красной черты», который приведет к новой эскалации конфликта.

Политика,Йенс Столтенберг,Джордж Оруэлл,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет Федерации,
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