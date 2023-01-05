Медведев ответил Столтенбергу цитатой из книги Оруэлла

«Вот такие дела! По словам Столтенберга, оружие на самом деле является путем к миру. Действительно, "прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой". Джордж Оруэлл, "1984"», — написал Медведев.

Напомним, что недавно главы Франции и США заявили о планах поставить на Украину танки AMX-10RC и БМП Bradley. В Германии данные действия назвали переходом «еще одной красной черты», который приведет к новой эскалации конфликта.