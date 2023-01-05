В Германии рассказали, что может привести к эскалации конфликта на Украине

Поставки Францией и США танков на Украину приведут к новой эскалации. Такое мнение высказал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

Он уточнил, что речь идет об американских БМП Bradley и разведывательных танках из Франции. Крупалла считает, что, поставив их Киеву, эти страны «перейдут еще одну красную черту».

«Россия может мобилизовать больше войск и применить еще более тяжелое оружие на Украине. Правильным путем были бы мирные переговоры вместо эскалации», — отметил он.

Он призвал власти Германии «оказать деэскалационное влияние на США и Францию», выявить «виновных и подоплеки нападения» на «Северных потоках».

«Интересы ФРГ должны быть на первом месте», — заключил Крупалла.