В Германии рассказали, что может привести к эскалации конфликта на Украине

Поставки Францией и США танков на Украину приведут к новой эскалации. Такое мнение высказал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Он уточнил, что речь идет об американских БМП Bradley и разведывательных танках из Франции. Крупалла считает, что, поставив их Киеву, эти страны «перейдут еще одну красную черту».
«Россия может мобилизовать больше войск и применить еще более тяжелое оружие на Украине. Правильным путем были бы мирные переговоры вместо эскалации», — отметил он.
Он призвал власти Германии «оказать деэскалационное влияние на США и Францию», выявить «виновных и подоплеки нападения» на «Северных потоках».
«Интересы ФРГ должны быть на первом месте», — заключил Крупалла.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах поставить Киеву бронеавтомобили и колесные танки AMX-10RC, а глава США Джо Байден — БМП Bradley.