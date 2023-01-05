В Германии рассказали, что может привести к эскалации конфликта на Украине

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33 минуты назад

Поставки Киеву БМП из США приведут к новой эскалации, заявил глава АдГ

Елена Прошина

Поставки Францией и США танков на Украину приведут к новой эскалации. Такое мнение высказал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он уточнил, что речь идет об американских БМП Bradley и разведывательных танках из Франции. Крупалла считает, что, поставив их Киеву, эти страны «перейдут еще одну красную черту».

«Россия может мобилизовать больше войск и применить еще более тяжелое оружие на Украине. Правильным путем были бы мирные переговоры вместо эскалации», — отметил он.

Он призвал власти Германии «оказать деэскалационное влияние на США и Францию», выявить «виновных и подоплеки нападения» на «Северных потоках».

«Интересы ФРГ должны быть на первом месте», — заключил Крупалла.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах поставить Киеву бронеавтомобили и колесные танки AMX-10RC, а глава США Джо Байден — БМП Bradley.

Армия,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,
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