Кадыров объяснил, в чем сила России

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником, в ходе чего напомнил, что сила России – в единстве её народов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Мы не должны забывать, что наша сила в единстве. Сегодня это единство демонстрируют доблестные воины, представители различных национальностей, которые противостоят на Украине объединенным силам Запада, цель которых, как и многие столетия назад, разобщить и уничтожить Россию. Но никто и никогда не сможет одолеть нас, пока мы - представители многонациональной России будем связаны крепкими узами братства и любовью к общей Родине», – написал Кадыров.
Он также добавил, что что работники органов безопасности стоят на страже страны уже более ста лет.
«Россию пытались развалить веками. Но все попытки были тщетны благодаря единству и мужеству народов, проживавших в ней», – подытожил Кадыров.
Ранее президент России Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского.