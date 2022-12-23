Кадыров объяснил, в чем сила России

«Мы не должны забывать, что наша сила в единстве. Сегодня это единство демонстрируют доблестные воины, представители различных национальностей, которые противостоят на Украине объединенным силам Запада, цель которых, как и многие столетия назад, разобщить и уничтожить Россию. Но никто и никогда не сможет одолеть нас, пока мы - представители многонациональной России будем связаны крепкими узами братства и любовью к общей Родине», – написал Кадыров.