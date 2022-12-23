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19 минут назад

Кадыров объяснил, в чем сила России

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником, в ходе чего напомнил, что сила России – в единстве её народов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Кадыров объяснил, в чем сила России
Фото: ТАССТАСС

«Мы не должны забывать, что наша сила в единстве. Сегодня это единство демонстрируют доблестные воины, представители различных национальностей, которые противостоят на Украине объединенным силам Запада, цель которых, как и многие столетия назад, разобщить и уничтожить Россию. Но никто и никогда не сможет одолеть нас, пока мы - представители многонациональной России будем связаны крепкими узами братства и любовью к общей Родине», – написал Кадыров.

Он также добавил, что что работники органов безопасности стоят на страже страны уже более ста лет.

«Россию пытались развалить веками. Но все попытки были тщетны благодаря единству и мужеству народов, проживавших в ней», – подытожил Кадыров.

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Ранее президент России Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского.

Политика,Александр Невский,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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