Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба президента РФ Пресс-служба президента РФ

"Указом Президента России Владимира Путина за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение, я удостоен высокой награды – ордена Александра Невского", - сказал он.

Ранее в Кремле состоялась церемония вручения высших государственных наград. В числе отмеченных — член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), специальный корреспондент телекомпании "Первый канал", военкор Ирина Куксенкова. За отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского и профессионального долга, Владимир Путин вручил ей орден Мужества.