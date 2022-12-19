Лавров: попытки США утвердить доминирование в мире не нравятся никому

Попытки США и их союзников утвердить доминирование в мире не нравятся никому. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. Его слова передает «РИА Новости».

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«Подавляющее большинство стран мира, безусловно, не разделяет попыток путем силовых действий, нелегитимных санкций, ультиматумов, шантажа, угроз утвердить доминирование США и западных союзников на международной арене. Это никому не нравится», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ уверен, что «исторический процесс уже выносит свой вердикт» этому, поскольку в настоящее время мир начал переход к «настоящей многополярности». Сильное сопротивление Запада такому развитию событий станет ожидаемым, считает Лавров.