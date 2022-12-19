Лавров: попытки США утвердить доминирование в мире не нравятся никому

Попытки США и их союзников утвердить доминирование в мире не нравятся никому. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. Его слова передает «РИА Новости».
«Подавляющее большинство стран мира, безусловно, не разделяет попыток путем силовых действий, нелегитимных санкций, ультиматумов, шантажа, угроз утвердить доминирование США и западных союзников на международной арене. Это никому не нравится», — сказал Лавров.
Глава МИД РФ уверен, что «исторический процесс уже выносит свой вердикт» этому, поскольку в настоящее время мир начал переход к «настоящей многополярности». Сильное сопротивление Запада такому развитию событий станет ожидаемым, считает Лавров.
Ранее глава МИД РФ, говоря о попытках США установить доминирование во всем мире, назвал их безуспешными и бесперспективными. По его мнению, такими действиями Вашингтон лишь все больше демонстрирует свою политику «вседозволенности».