Лавров высказался о планах США на Тайвань

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все попытки США распространить и усилить свое доминирование по всему миру — безуспешные и бесперспективные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его встречу с коллегой из Китая Ван И.

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По его словам, действия американской стороны все больше демонстрируют их политику «вседозволенности». Лавров выразил уверенность, что США пытаются утвердить свое доминирование на всех уголках планеты.

Глава МИД РФ добавил, что Вашингтон раз за разом доказывает бесперспективность выбранной им политической стратегии, согласно которой можно закрыть глаза на кризис и ожидать, что он исчезнет сам собой. Он обвинил США в намерении подавить любую самостоятельность.