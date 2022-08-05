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33 минуты назад

Лавров назвал бесперспективными попытки США распространять доминирование

Елена Прошина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все попытки США распространить и усилить свое доминирование по всему миру — безуспешные и бесперспективные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его встречу с коллегой из Китая Ван И.

Лавров высказался о планах США на Тайвань
Фото: ТАССТАСС

По его словам, действия американской стороны все больше демонстрируют их политику «вседозволенности». Лавров выразил уверенность, что США пытаются утвердить свое доминирование на всех уголках планеты.

Глава МИД РФ добавил, что Вашингтон раз за разом доказывает бесперспективность выбранной им политической стратегии, согласно которой можно закрыть глаза на кризис и ожидать, что он исчезнет сам собой. Он обвинил США в намерении подавить любую самостоятельность.

Лавров привел в пример повышение напряженности вокруг Тайваня и визит Нэнси Пелоси в Тайбэй. Он считает, что США игнорируют собственные принципы, в приверженности к которым они публично заверяли общественность. Лавров добавил, что таким же образом Вашингтон поступил с Украиной. По его словам, США намеренно «сделали из Украины угрозу» для РФ и многие годы игнорировали «расистскую политику» Киева. В случае с Тайванем следует ожидать от них того же самого, уверен Лавров.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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