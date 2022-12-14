Сенатор Пушков рассказал, как Западу сохранить господство

«В этих условиях единственный шанс западного мира – превратить развивающийся мир в "новый Запад", в смысле интеграции его элит и среднего класса в идеологию, масс-культуру и психологическую матрицу Запада. Это относится и к Индии, и к Китаю. По сути, речь идет о неоколониализме нового типа – информационно-идеологическом, при котором Запад будет осуществлять свое господство качественно новым методами», – заявил он.