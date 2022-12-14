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8 минут назад

Сенатор Пушков рассказал, как Западу сохранить господство

Елена Прошина

Сенатор Алексей Пушков заявил, что создание неоколониализма нового типа является единственным шансом коллективного Запада сохранить своё мировое господство. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Сенатор Пушков рассказал, как Западу сохранить господство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этих условиях единственный шанс западного мира – превратить развивающийся мир в "новый Запад", в смысле интеграции его элит и среднего класса в идеологию, масс-культуру и психологическую матрицу Запада. Это относится и к Индии, и к Китаю. По сути, речь идет о неоколониализме нового типа – информационно-идеологическом, при котором Запад будет осуществлять свое господство качественно новым методами», – заявил он.

Таким образом Пушков прокомментировал публикацию CNBC о том, что к 2030 году Индия может стать третьей экономикой мира. «Так и будет постепенно, медленно, но неуклонно происходить вытеснение центров мощи западного мира с первых позиций в мировой экономике, а потом, позже – и политики», – написал он.

Ранее Пушков раскритиковал слова французского генерала об ударах по парадам.

Политика,В мире,Алексей Пушков,
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