Сенатор Пушков рассказал, как Западу сохранить господство

Сенатор Алексей Пушков заявил, что создание неоколониализма нового типа является единственным шансом коллективного Запада сохранить своё мировое господство. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В этих условиях единственный шанс западного мира – превратить развивающийся мир в "новый Запад", в смысле интеграции его элит и среднего класса в идеологию, масс-культуру и психологическую матрицу Запада. Это относится и к Индии, и к Китаю. По сути, речь идет о неоколониализме нового типа – информационно-идеологическом, при котором Запад будет осуществлять свое господство качественно новым методами», – заявил он.
Таким образом Пушков прокомментировал публикацию CNBC о том, что к 2030 году Индия может стать третьей экономикой мира. «Так и будет постепенно, медленно, но неуклонно происходить вытеснение центров мощи западного мира с первых позиций в мировой экономике, а потом, позже – и политики», – написал он.
Ранее Пушков раскритиковал слова французского генерала об ударах по парадам.