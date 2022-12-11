Лавров обвинил Запад в планах поссорить Россию с соседними странами

Запад выстраивает стратегии о взаимоотношении с другими странами, направленные на то, чтобы поссорить их с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар-24», передает «Лента.ру».
По его словам, иностранные партнеры планируют значительно ухудшить отношения России с соседними странами и призвал их отказаться от реализации этой идеи. Лавров обратил внимание на доктринальные документы и то, как Европейский союз рассматривает Центральную Азию.
«Откровенно, без зазрения совести пишут, что нужно снижать влияние России, интенсивность ее взаимодействия с соседями, не только в Центральной Азии, а по всему миру», — сказал он.
Министр указал, что Россия верит в представления соседних стран и партнеров о взаимовыгодных и равноправных отношениях с другими государствами. Он считает, что попытки усложнить отношения через медийные поводы никогда не закончатся. Лавров подчеркнул, что попытки повлиять на другие страны — часть большой политики современного мира. По его словам, Запад использует любые методы, включая ложь, нарушение собственных норм и правил, а также «запрещенные приемы», чтобы не допустить формирование «многополярного мира».