Путин объяснил, кому можно верить

Во время пресс-конференции после заседания ЕАЭС в Бишкеке президент России Владимир Путин заявил, что никому нельзя верить, кроме него. Об этом сообщает Readovka в своём Telegram-канале.
«Верить никому нельзя, только мне можно», – ответил Путин на вопрос о том, стоит ли верить отчётам Министерства обороны, в которых утверждается, что находящиеся в зоне СВО военные и мобилизованные обеспечены всем необходимым.
«Мы работаем с МО РФ регулярно. Да, проблемы были и, может быть, остаются, хотя меня заверяют, что они становятся меньше и меньше по объему и перестают быть такими острыми как в начале мобилизации», – добавил президент.
Ранее Путин заявил, что его разочаровало высказывание Меркель о Минских соглашениях.