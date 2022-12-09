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15 минут назад

Путин объяснил, кому можно верить

Елена Прошина

Во время пресс-конференции после заседания ЕАЭС в Бишкеке президент России Владимир Путин заявил, что никому нельзя верить, кроме него. Об этом сообщает Readovka в своём Telegram-канале.

«Верить никому нельзя, только мне можно», – ответил Путин на вопрос о том, стоит ли верить отчётам Министерства обороны, в которых утверждается, что находящиеся в зоне СВО военные и мобилизованные обеспечены всем необходимым.

«Мы работаем с МО РФ регулярно. Да, проблемы были и, может быть, остаются, хотя меня заверяют, что они становятся меньше и меньше по объему и перестают быть такими острыми как в начале мобилизации», – добавил президент.

Ранее Путин заявил, что его разочаровало высказывание Меркель о Минских соглашениях.

Политика,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,ЕАЭС,
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