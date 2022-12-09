Во время пресс-конференции после заседания ЕАЭС в Бишкеке президент России Владимир Путин заявил, что разочаровался в бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своём Telegram-канале.
«Для меня это было абсолютной неожиданностью, это разочаровывает. Я не ожидал этого от бывшего федерального канцлера. Конечно, она поддерживала Украину, но мне всегда казалось, что руководство ФРГ искренне стремилось к урегулированию на основе договоренностей. Сейчас это доказывает, что Россия все правильно сделала. Оказывается, нас обманывали. Смысл был в том, чтобы накачать Украину оружием. Мы поздно сориентировались, может, раньше надо было начинать», – заявил он.
8 декабря в интервью изданию Die Zeit Меркель призналась, что Минские соглашения были «попыткой дать Украине время», чтобы она стала сильнее. Ранее эти слова Меркель прокомментировала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.