«Для меня это было абсолютной неожиданностью, это разочаровывает. Я не ожидал этого от бывшего федерального канцлера. Конечно, она поддерживала Украину, но мне всегда казалось, что руководство ФРГ искренне стремилось к урегулированию на основе договоренностей. Сейчас это доказывает, что Россия все правильно сделала. Оказывается, нас обманывали. Смысл был в том, чтобы накачать Украину оружием. Мы поздно сориентировались, может, раньше надо было начинать», – заявил он.