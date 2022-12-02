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48 минут назад

Захарова: Киев руководит расколом православия на Украине

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киевский режим руководит расколом православия на Украине. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Захарова: Киев руководит расколом православия на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментарий Захаровой связан с регистрацией Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины.

«Идет подготовка к захвату Киево-Печерской лавры, стартовавшему вчера на Банковой (офис президента Украины в Киеве). Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине», – написала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине будут запрещены все религиозные организации, которые аффилированы с Россией.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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