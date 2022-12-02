Захарова: Киев руководит расколом православия на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киевский режим руководит расколом православия на Украине. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Комментарий Захаровой связан с регистрацией Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины.
«Идет подготовка к захвату Киево-Печерской лавры, стартовавшему вчера на Банковой (офис президента Украины в Киеве). Киевский режим во главе с Зеленским, на котором креста нет, руководит расколом православия на Украине», – написала она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине будут запрещены все религиозные организации, которые аффилированы с Россией.